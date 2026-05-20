Татьяна Догилева раскрыла, почему редко выходит в свет

Актриса Татьяна Догилева призналась «Пятому каналу», что редко посещает светские мероприятия.

Догилева призналась, что ей не хочется выходить в свет. По словам артистки, ей лень. Сейчас знаменитость посещает мероприятия по просьбе агента.

«Ну и потом, когда ты молодая, когда у тебя хорошая фигура, тебе хочется надеть хорошие тряпки, драгоценности, хороший макияж… Это часть работы актрисы — нравиться. Сейчас уже мне можно, так сказать, нравиться только тем, кому я нравлюсь», — поделилась актриса.

Татьяна Догилева активно снимается в кино с 1971 года. В 2000-м она удостоилась звания народной артистки России. Она играла в Московском театре имени Ленинского комсомола, Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой, Театре имени Моссовета, Театре «Ленком» и Театре Антона Чехова.

В фильмографии Догилевой более 150 работ. Она играла в таких проектах, как «Последний богатырь. Наследие», «Вампиры средней полосы», «Покровские ворота», «Вокзал для двоих», «Блондинка за углом».

