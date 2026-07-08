Ирина Горбачева пожаловалась на обилие сериалов про маньяков в России

Актриса Ирина Горбачева на премьере сериала «Паша» в Москве рассказала «Газете.Ru», что в России стали слишком часто снимать проекты про маньяков.

По словам Горбачевой, «Паша» — это своего рода эксперимент, так как в последнее время зритель отвык видеть на отечественных платформах романтические комедии. Она отметила, что режиссеры сейчас снимают только сказки и триллеры про преступников.

«Ромкомы сейчас нечасто делают. У нас сейчас либо сказки, либо проекты про маньяков и около маньяков. Как будто кроме маньяков у нас больше никого не осталось! А вот какой я помню последний ромком? Да никакой», — заявила Горбачева.

В «Паше» Горбачевой досталась роль неудавшейся актрисы. Она подчеркнула, что до этого не играла подобных персонажей. Также звезда «Чик» поделилась, что сама никогда не ставила под сомнение решение становиться актрисой и не хотела уходить из кино.

«Я? Уйти из кино? Да туда надо сначала зайти, чтобы оттуда уйти. А если ты туда зашел, там только одна дверь. Это как китайская ловушка. Даже если тебя не снимают, все равно ты в кино», — отметила Горбачева.

Премьера первых двух серий сериала «Паша» состоится в Амедиатеке 10 июля.

Ранее Ирина Горбачева выложила фото без одежды.