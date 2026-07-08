В Казахстане отменили концерт «Пошлой Молли»

Группа «Пошлая Молли» объявила об отмене концерта в Казахстане. На это обратило внимание издание The Flow.

Участники группы заявили, что не могут провести выступления в Алмате и Астане в рамках текущего тура.

«Однако просим вас набраться немного терпения. Как только у нас появится возможность поделиться новостями, то вы узнаете о концертах первыми», — заявили представители коллектива.

«Пошлая Молли» также предупредила поклонников о спекулянтах и попросила ориентироваться на информацию исключительно из официальных источников группы.

После начала специальной военной операции солист «Пошлой Молли» Кирилл Бледный покинул Россию, отменил все запланированные концерты в России и заявил, что больше их не будет. Позже Кирилл вместе с группой провели благотворительные концерты в поддержку Украины.

В мае 2025 года Telegram-канал SHOT утверждал, что «Пошлая Молли» осталась практически без концертов.

Как отмечало издание, количество выступлений коллектива сократилось вдвое, а билеты на единственный концерт в 2025 году распродаются плохо. Кирилл Бледный рассказывал, что у него упал заработок с прямых трансляций.

Ранее россиянка попала в жесткое ДТП после концерта группы «Пошлая Молли» в Таиланде.