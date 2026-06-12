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Культура

Хирург раскрыл стоимость «нового» лица Киркорова

Врач Свиридов заявил, что Киркоров мог потратить 1,5 млн рублей на пластику лица
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Пластический хирург Сергей Свиридов рассказал kp.ru, что ориентировочная стоимость процедур Филиппа Киркорова по изменению лица составляет от 800 тыс. до 1,5 млн рублей.

Эксперт утверждает, что сильнее всего бросается в глаза трансформация носа Киркорова. Свиридов полагает, что здесь не обошлось без ринопластики.

«Подбородок стал более выраженным и лучше очерчен. Такой результат можно получить как с помощью филлеров, так и благодаря ментопластике», — также отметил хирург.

Кроме того, врач уделил внимание скулам Киркорова, которые, по его наблюдениям, стали более объемными. По словам специалиста, подобный результат обычно получают за счет липофилинга либо инъекционных методик.

«Филипп выглядит свежее и моложе. Многие возрастные изменения стали менее заметны. Хотя вместе с этим частично ушли те черты, которые раньше придавали ему характерную брутальность»,— заявил специалист.

При этом, как подчеркнул Свиридов, окончательный результат еще не сформирован до конца. Киркоров продолжает реабилитацию после ринопластики. По оценке хирурга, полное формирование тканей после подобных вмешательств может занимать до шести-восьми месяцев.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова выложила кадр с перебинтованной ногой в крови.

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