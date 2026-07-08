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Культура

Фриске поздравила сестру в день рождения: «Мы теперь ровесницы»

Блогерша Наталья Фриске почтила память сестры в день рождения
friske_natalia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Наталья Фриске в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) почтила память сестры в день ее рождения.

8 июля певице Жанне Фриске могло исполниться 52 года. Сестра артистки поделилась архивными кадрами с исполнительницей.

«Навсегда молодая и красивая, навсегда тебе 40… В этом году я тебя догнала, мы теперь ровесницы», — подписала публикацию блогерша.

15 июня 2015 года Жанны Фриске не стало из-за опухоли головного мозга.

9 июля 2025-го Наталья Фриске призналась, что у нее произошел второй выкидыш после кончины сестры. Она рассказала, что на 8-й неделе беременности у ребенка произошла остановка сердца. По словам девушки, врачи ей сказали, что случилась генетическая поломка у плода.

По словам Фриске, после выскабливания у нее случилась истерика. Она постоянно плакала в тот период.

Сейчас Фриске воспитывает дочь Луну от парикмахера Александра Титова. Блогерша не раз рассказывала, что мужчина не участвует в воспитании ребенка. Более того, у малышки стоит прочерк в графе «отец». Фриске рассказывала, что тратит около 200 тысяч рублей в месяц на себя и дочь.

Ранее сестра Жанны Фриске назвала «петушарой» экс-супруга певицы на ее могиле.

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