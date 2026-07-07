Шишков упал на церемонии прощания с Екатериной Жемчужной

Актеру Николаю Шишкову стало плохо во время церемонии прощания с артисткой Екатериной Жемчужной. Об этом сообщает Voice.

Прощание состоялось в Московском музыкально-драматическом цыганском театре «Ромэн». Шишков упал, когда поднимался по ступенькам на сцене. Артисту оказали помощь и дали воды.

Жемчужной не стало 3 июля от тромбоэмболии. Ей было 82 года. В 2021 году актриса потеряла супруга, который боролся с онкологией. Коллеги отмечали, что артистка так и не смогла справиться с потерей мужа, с которым прожила в браке 60 лет.

Художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сергиенко рассказал Telegram-каналу SHOT, что за несколько недель до трагедии он чувствовал тревогу за актрису. В конце июня он безуспешно пытался ей дозвониться. Позже выяснилось, что Жемчужная была в больнице.

Жемчужная наиболее известна по роли Розы Саппоро в «Кармелите». Артистка снималась в фильмах и сериалах «Карнавал», «Вечный зов», «Цыган», «Возвращение Будулая», «Королева Марго», «Обручальное кольцо».

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