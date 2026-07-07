Звезда «Кармелиты» отказывалась приезжать на спектакли в последний месяц жизни

Народная артистка России Екатерина Жемчужная не появлялась на спектаклях в последний месяц из-за тяжелой утраты. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Жемчужной не стало 3 июля от тромбоэмболии. Ей было 82 года. В 2021 году актриса потеряла супруга, который боролся с онкологией. Коллеги отмечают, что артистка так и не смогла справиться с потерей мужа, с которым прожила в браке 60 лет.

Художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сергиенко рассказал Telegram-каналу, что за несколько недель до трагедии он чувствовал тревогу за актрису. В конце июня он безуспешно пытался ей дозвониться.

Позже выяснилось, что Жемчужная была в больнице. По словам Сергиенко, сначала казалось, что состояние артистки улучшается, но 3 июля ее не стало.

Жемчужная родилась 28 марта 1944 года в семье потомственных артистов. Широкую известность артистка получила благодаря работе в театре и ролям в кино. Она снималась в фильмах и сериалах «Карнавал», «Вечный зов», «Цыган», «Возвращение Будулая», «Королева Марго» и других.

Ранее дочь раскрыла причину кончины Екатерины Жемчужной.