Дебютанты сняли фильмы с Хаски и Прилучным в «Москино»

За пять месяцев в «Москино» сняли несколько фильмов режиссеров-дебютантов

В Кинопарке «Москино» за пять месяцев 2026 года сняли первые проекты сразу несколько начинающих режиссеров. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.

Здесь прошли съемки приключенческой семейной драмы «Цирк» режиссера Олеси Кустовой, чья лента «Наш северный полюс» попала в программу Marché du Film Каннского кинофестиваля. В основу сюжета легла судьба циркового артиста-эквилибриста Льва Осинского. События разворачиваются в 1940‑е и послевоенное время. Сирота, выросший в детском доме, находит новый дом в передвижном цирке и проходит путь от беспризорного мальчишки до артиста, меняющего цирковое искусство. Локации Кинопарка помогают достовернее показать эпоху — для съемок задействовали девять площадок, среди них «Уездный город», «Холмы», «Витебский вокзал», «Брестская крепость», «Окопы и блиндажи времен Великой Отечественной войны», «Москва времен конструктивизма», «Города Восточной Европы», «Центр Москвы» и «Провинциальные города Европы».

Цирк здесь, по задумке авторов, становится метафорой жизни, где каждый одновременно зритель и участник, а подлинное величие рождается через служение людям. В главных ролях снялись Павел Прилучный (Сандро Да‑Деш), Владимир Мишуков, Ангелина Стречина, Василиса Коростышевская, Григорий Верник, Даниэль Запашный, Карина Александрова и музыкант Майот (Артем Никитин).

Среди других проектов, связанных с Кинопарком — дебютный фильм братьев Кравчуков «Коммерсант» по роману Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». Главные роли в нем сыграли Александр Петров и рэпер Хаски. Петров также выступил креативным продюсером проекта, а кассовые сборы фильма составили более 490 млн рублей.

В Кинопарке «Москино» команда работала с несколькими локациями — «Центр Москвы», самолет Ту-154, «Москва 40-х».

«Кравчуки проявили себя как режиссеры, способные работать с разными форматами и жанрами, при этом сохраняя авторское видение. Проект стал примером того, как молодые кинематографисты могут успешно реализовать сложный материал, сочетая художественную ценность с зрительским потенциалом. «Коммерсант» доказал, что новое поколение режиссеров способно создавать качественное кино, опираясь на современные подходы к созданию истории и используя все возможности современной киноиндустрии», — рассказывают в Депкульте.

Кроме того, в Кинопарке регулярно проходят съемки студенческих работ. Так, в 2025 году студенты ВГИКа сняли несколько короткометражных фильмов «Красная ленточка», «Я хочу забыть», «Седьмой день войны» в локациях «Глухая деревня», «Натурный хромакей» и «Брестская крепость», а учащиеся киноколледжа №40 использовали для съемок фильма «Небеса» натурную площадку «Самолет Ту-154».

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