Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Культура

Назаров впервые о здоровье после операции по удалению опухоли: «Пока еще двигаюсь»

Актер Юрий Назаров признался, что чувствует себя нормально после операции
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

89-летний актер Юрий Назаров впервые в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал новости о своем здоровье после операции по удалению опухоли. Звезда «Маленькой Веры» признался, что чувствует себя нормально.

Назаров отметил, что возраст дает о себе знать, но он продолжает вести активный образ жизни.

«Да живой я, живой. 90-й год уже лупит, понимаете, не останавливается, лупит и лупит. Но живой! Пока еще двигаюсь. Операция прошла нормально. Была в феврале, и если я дожил до июля, то, значит, все нормально», — поделился актер.

В феврале Назаров признался «Газете.Ru», что собирается лечь в больницу на операцию. Он рассказывал, что у него не выявили ничего серьезного, но потребовалось хирургическое вмешательство. Позже дочь актера поделилась с журналистами, что ее отцу удаляли опухоль.

5 мая Назарову исполнилось 89 лет. Он отмечал, что секрет его долголетия кроется в работе и любви к родине. По словам актера, энергия появляется, когда живешь не ради себя, а для других.

Юрий Назаров — советский и российский актер театра и кино, на счету которого более 300 киноработ. Среди них «Земля Санникова», «Демидовы», «Лошади в океане», «Голубой портрет», «Арбатские тайны» и другие.

Ранее Юрий Назаров рассказал, что в Светлане Дружининой сочетаются ум и красота.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!