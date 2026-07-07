Назаров впервые о здоровье после операции по удалению опухоли: «Пока еще двигаюсь»

89-летний актер Юрий Назаров впервые в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал новости о своем здоровье после операции по удалению опухоли. Звезда «Маленькой Веры» признался, что чувствует себя нормально.

Назаров отметил, что возраст дает о себе знать, но он продолжает вести активный образ жизни.

«Да живой я, живой. 90-й год уже лупит, понимаете, не останавливается, лупит и лупит. Но живой! Пока еще двигаюсь. Операция прошла нормально. Была в феврале, и если я дожил до июля, то, значит, все нормально», — поделился актер.

В феврале Назаров признался «Газете.Ru», что собирается лечь в больницу на операцию. Он рассказывал, что у него не выявили ничего серьезного, но потребовалось хирургическое вмешательство. Позже дочь актера поделилась с журналистами, что ее отцу удаляли опухоль.

5 мая Назарову исполнилось 89 лет. Он отмечал, что секрет его долголетия кроется в работе и любви к родине. По словам актера, энергия появляется, когда живешь не ради себя, а для других.

Юрий Назаров — советский и российский актер театра и кино, на счету которого более 300 киноработ. Среди них «Земля Санникова», «Демидовы», «Лошади в океане», «Голубой портрет», «Арбатские тайны» и другие.

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