Козловский начал выплачивать алименты на дочь

Актер Данила Козловский начал выплачивать алименты на шестилетнюю дочь. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, актриса Ольга Зуева стала получать выплаты от Козловского на содержание дочери в июле. В kp.ru отметили, что актер раньше тоже перечислял деньги артистке, но неофициально. Сумма переводов неизвестна.

Зуева и Козловский завели романтические отношения в 2015 году. В феврале 2020-го у пары родилась дочь Ода Валентина. Актеры расстались практически сразу после появления на свет ребенка. Козловский винит в этом себя. Он публично признавался, что «гадко» поступил по отношению к бывшей возлюбленной.

В мае 2025-го Зуева подала в суд на Козловского. Актриса обвинила его в уклонении от уплаты алиментов на их общую дочь. В том же месяце Савеловский районный суд вернул иск артистки.

Исковое заявление о взыскании алиментов на несовершеннолетнюю дочь экс-пары возвращено в связи с тем, что заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке приказного производства. Это означает, что спор должен рассматриваться без заседаний и споров, путем выдачи судебного приказа.

Ранее Ольга Зуева показала редкие фото с дочерью от Данилы Козловского.