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Культура

Козловский начал выплачивать алименты на дочь

Актер Данила Козловский начал платить алименты своей дочери в США
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Актер Данила Козловский начал выплачивать алименты на шестилетнюю дочь. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, актриса Ольга Зуева стала получать выплаты от Козловского на содержание дочери в июле. В kp.ru отметили, что актер раньше тоже перечислял деньги артистке, но неофициально. Сумма переводов неизвестна.

Зуева и Козловский завели романтические отношения в 2015 году. В феврале 2020-го у пары родилась дочь Ода Валентина. Актеры расстались практически сразу после появления на свет ребенка. Козловский винит в этом себя. Он публично признавался, что «гадко» поступил по отношению к бывшей возлюбленной.

В мае 2025-го Зуева подала в суд на Козловского. Актриса обвинила его в уклонении от уплаты алиментов на их общую дочь. В том же месяце Савеловский районный суд вернул иск артистки.

Исковое заявление о взыскании алиментов на несовершеннолетнюю дочь экс-пары возвращено в связи с тем, что заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке приказного производства. Это означает, что спор должен рассматриваться без заседаний и споров, путем выдачи судебного приказа.

Ранее Ольга Зуева показала редкие фото с дочерью от Данилы Козловского.

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