Игорь Бутман и Uma2rman выступят на джазовом фестивале

Международный фестиваль «Джазовые сезоны» пройдет в музее-заповеднике «Архангельское». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль пройдет 22 и 23 августа. На нем выступят: Игорь Бутман, Варвара Убель и Московский джазовый оркестр, Uma2rman, Светлана Сурганова и оркестр со специальной программой, Аглая Шиловская и LRK trio, Борис Березовский с программой «Дебюсси и джаз», ARTEMIEV, Дмитрий Носков и оркестр Сергея Богданова, Secret Atelier, Саша Алмазова и бэнд, Grigor & Seda Band.

Помимо концерта гости фестиваля смогут посетить мастер-классы по живописи, игре на музыкальных инструментах, а также поучаствовать в спортивных активностях.

Бутман отметил, что в последние годы интерес к джазу только вырос.

«Джазовые сезоны» в музее-заповеднике «Архангельское» — проект, объединяющий любовь к джазу, природе и семейному времяпрепровождению. За 12 лет он взял на себя важную социально-культурную миссию — делать джаз живым и открытым для каждого, независимо от возраста и подготовки», — заявил артист.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее сообщалось, что лауреат «Грэмми» выступит на Международном джазовом фестивале в Петербурге.