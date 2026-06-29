Лауреат «Грэмми» выступит на Международном джазовом фестивале в Петербурге

Третий Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль под руководством Игоря Бутмана объявил новую волну участников. Лайнапом с «Газетой.Ru» поделилась пресс-служба мероприятия.

С 20 по 26 июля на фестивале выступят Аглая Шиловская и LRK трио, Николас Пэйтон и его трио (США), блистательная джазовая вокалистка Эзги Алаш и флагманы современной турецкой сцены «Акра джаз бэнд», Варвара Убель, Женя Любич, «Чигадаев бэнд», ВИА «Пролетарское танго», «золотой дуэт» джазовых мэтров Давида Голощекина и Андрея Кондакова.

Николас Пэйтон — обладатель премии «Грэмми», выдающийся американский джазовый трубач, пианист и мультиинструменталист из Нового Орлеана. Известен своим эклектичным подходом, охватывающим множество направлений от свинга до нео-соула. Пэйтон следовал своему призванию с детства — вундеркинд-трубач начал профессионально играть в возрасте 10 лет.

Открытие и закрытие фестиваля пройдут в Большом зале Филармонии им. Д. Д. Шостаковича. Концерты под открытым небом состоятся в Юсуповском саду, на Площади Искусств, в Таврическом саду, в парке «Озеро Долгое» и в Нижнем парке музея-заповедника «Петергоф». В 2026 году в рамках фестиваля вновь пройдут Конкурс джазовых композиторов, а также вручение Всероссийской профессиональной джазовой премии.

На открытии Фестиваля будет представлена новая совместная программа Московского джазового оркестра п/у Игоря Бутмана и Сергея Мазаева. На закрытии фестиваля в Большом зале Санкт-Петербургской Академической Филармонии имени Д.Д.Шостаковича Игорь Бутман и актер театра и кино Сергей Степанченко представят петербургскую премьеру музыкально-литературного спектакля «Леонид Утеёсов. Спасибо, сердце!» в сопровождении Московского джазового оркестра. В основу постановки легли мемуары артиста и его песни в новых аранжировках.

Всего в 2026 году более 600 ведущих музыкантов из России и зарубежных стран представят свои лучшие джазовые программы и дадут более 170 концертов. В числе хедлайнеров семидневного фестиваля также ранее были заявлены: Квартет Игоря Бутмана, Фантине, Валерий Сюткин, Петр Налич, Борис Березовский с программой «Дебюсси и джаз», Вадим Эйленкриг и Камерный оркестр Калининградской филармонии, Сергей Мазаев и Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана.

Третий Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль организован Ассоциацией джазовых музыкантов и проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Санкт-Петербурга и Фонда Игоря Бутмана. Впервые фестиваль состоялся в 2024 году, за эти годы его мероприятия посетили более 200 тысяч человек.

Ранее организаторы «Дикой Мяты» анонсировали даты проведения следующего фестиваля.