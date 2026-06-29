Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Культура

Лауреат «Грэмми» выступит на Международном джазовом фестивале в Петербурге

Санкт-Петербургский джазовый фестиваль объявил новую волну участников
Пресс-служба мероприятия

Третий Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль под руководством Игоря Бутмана объявил новую волну участников. Лайнапом с «Газетой.Ru» поделилась пресс-служба мероприятия.

С 20 по 26 июля на фестивале выступят Аглая Шиловская и LRK трио, Николас Пэйтон и его трио (США), блистательная джазовая вокалистка Эзги Алаш и флагманы современной турецкой сцены «Акра джаз бэнд», Варвара Убель, Женя Любич, «Чигадаев бэнд», ВИА «Пролетарское танго», «золотой дуэт» джазовых мэтров Давида Голощекина и Андрея Кондакова.

Николас Пэйтон — обладатель премии «Грэмми», выдающийся американский джазовый трубач, пианист и мультиинструменталист из Нового Орлеана. Известен своим эклектичным подходом, охватывающим множество направлений от свинга до нео-соула. Пэйтон следовал своему призванию с детства — вундеркинд-трубач начал профессионально играть в возрасте 10 лет.

Открытие и закрытие фестиваля пройдут в Большом зале Филармонии им. Д. Д. Шостаковича. Концерты под открытым небом состоятся в Юсуповском саду, на Площади Искусств, в Таврическом саду, в парке «Озеро Долгое» и в Нижнем парке музея-заповедника «Петергоф». В 2026 году в рамках фестиваля вновь пройдут Конкурс джазовых композиторов, а также вручение Всероссийской профессиональной джазовой премии.

На открытии Фестиваля будет представлена новая совместная программа Московского джазового оркестра п/у Игоря Бутмана и Сергея Мазаева. На закрытии фестиваля в Большом зале Санкт-Петербургской Академической Филармонии имени Д.Д.Шостаковича Игорь Бутман и актер театра и кино Сергей Степанченко представят петербургскую премьеру музыкально-литературного спектакля «Леонид Утеёсов. Спасибо, сердце!» в сопровождении Московского джазового оркестра. В основу постановки легли мемуары артиста и его песни в новых аранжировках.

Всего в 2026 году более 600 ведущих музыкантов из России и зарубежных стран представят свои лучшие джазовые программы и дадут более 170 концертов.  В числе хедлайнеров семидневного фестиваля также ранее были заявлены: Квартет Игоря Бутмана, Фантине, Валерий Сюткин, Петр Налич, Борис Березовский с программой «Дебюсси и джаз», Вадим Эйленкриг и Камерный оркестр Калининградской филармонии, Сергей Мазаев и Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана.

Третий Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль организован Ассоциацией джазовых музыкантов и проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Санкт-Петербурга и Фонда Игоря Бутмана. Впервые фестиваль состоялся в 2024 году, за эти годы его мероприятия посетили более 200 тысяч человек.

Ранее организаторы «Дикой Мяты» анонсировали даты проведения следующего фестиваля.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Деньги есть, но тратить страшно. Почему накопления становятся источником стресса
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!