Иракли призвал к «фейс‑контролю» в музыке: «Россия не должна повторить судьбу Украины»

Певец Иракли заявил о необходимости защитить музыку от сатанизма и богохульства

Певец и продюсер Иракли, продвигающий православного рэпера Мета Ной, обсудил с Аленой Жигаловой популярность религиозной тематики в современной музыке.

«Наша цель — создавать музыку не только для верующих, но и для широкой аудитории. Она универсальна. И широкая аудитория, в общем‑то, потенциально — слушатель рэпера Мета Ной, потому что в исполнении он довольно‑таки сегодняшний, современный, доступный», — отметил Иракли.

При этом он признал, что Мета Ной не сможет конкурировать с такими исполнителями, как Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом).

«Надо отдать должное, хоть [у Моргенштерна] все стырено, но материал сделан качественно, маркетингово, работает круто. Важно врага бить его же оружием. Делать качественный материал, делать искренний и честный материал. То, что вызывает мурашку», — подчеркнул Иракли.

Музыкант также выразил недовольство некоторыми современными музыкальными трендами, особенно сексуализацией в клипах и копированием чужих произведений.

«Это не рэп, это матершинное стыревание иностранной музыки один в один», — подчеркнул артист.

Иракли призвал к более строгому отбору контента в музыкальной индустрии, но предостерег от чрезмерных запретов. По его мнению, государство должно уделять внимание воспитанию молодежи, так как через 10-15 лет они будут определять будущее страны.

«Настало время поставить фейс‑контроль… Россия обладает огромным сердцем и мегадобрыми людьми, но это не значит, что надо давать врагу позволение заходить в храм и гадить. Мы это видим на примере Украины: целая нация обманута, идет богохульство и сатанизм (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). Я не хочу, чтобы в России произошло то же самое», — подытожил он.

