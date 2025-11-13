На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Иракли призвал к «фейс‑контролю» в музыке: «Россия не должна повторить судьбу Украины»

Певец Иракли заявил о необходимости защитить музыку от сатанизма и богохульства
true
true
true
close
ТНТ

Певец и продюсер Иракли, продвигающий православного рэпера Мета Ной, обсудил с Аленой Жигаловой популярность религиозной тематики в современной музыке.

«Наша цель — создавать музыку не только для верующих, но и для широкой аудитории. Она универсальна. И широкая аудитория, в общем‑то, потенциально — слушатель рэпера Мета Ной, потому что в исполнении он довольно‑таки сегодняшний, современный, доступный», — отметил Иракли.

При этом он признал, что Мета Ной не сможет конкурировать с такими исполнителями, как Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом).

«Надо отдать должное, хоть [у Моргенштерна] все стырено, но материал сделан качественно, маркетингово, работает круто. Важно врага бить его же оружием. Делать качественный материал, делать искренний и честный материал. То, что вызывает мурашку», — подчеркнул Иракли.

Музыкант также выразил недовольство некоторыми современными музыкальными трендами, особенно сексуализацией в клипах и копированием чужих произведений.

«Это не рэп, это матершинное стыревание иностранной музыки один в один», — подчеркнул артист.

Иракли призвал к более строгому отбору контента в музыкальной индустрии, но предостерег от чрезмерных запретов. По его мнению, государство должно уделять внимание воспитанию молодежи, так как через 10-15 лет они будут определять будущее страны.

«Настало время поставить фейс‑контроль… Россия обладает огромным сердцем и мегадобрыми людьми, но это не значит, что надо давать врагу позволение заходить в храм и гадить. Мы это видим на примере Украины: целая нация обманута, идет богохульство и сатанизм (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). Я не хочу, чтобы в России произошло то же самое», — подытожил он.

Ранее Моргенштерна обвинили в махинациях с арестованной землей в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами