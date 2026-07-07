Хит «Государство» Lumen пропал со стримингов на фоне суда о разжигании ненависти

Хит «Государство» группы Lumen исчез из крупных музыкальных сервисов. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости. Уфа Башкортостан».

Песня пропала с «Яндекс Музыки», Spotify и Apple Music. В альбоме «Свобода» 2005 года, где она была размещена, теперь 12 треков вместо 13. При этом компощиция по‑прежнему доступна в VK Музыке.

Исчезновение трека связали с административными претензиями к композиции. В конце июня прокуратура Черемушкинского района составила протокол на вокалиста Lumen Рустема Булатова.

Поводом стала публикация текста «Государства» на сайте Genius. Ведомство усмотрело в действиях музыканта признаки разжигания ненависти к социальной группе через интернет (ст. 20.3.1 КоАП РФ).

Суд отправил постановление прокуратуры на доработку, так как Булатова не уведомили о начале дела. Но текст песни все же удалили с Genius. Позже артист заявил, что претензии касались сайта, а не его лично. На вопрос о запрете исполнять «Государство» и его отсутствии на стримингах Булатов отказался отвечать.

Ранее сообщалось, что сервисы VK были удалены из App Store. Как теперь ими пользоваться?