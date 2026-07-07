Алибасов-младший обжалует решение суда о проживании годовалой дочери с матерью

Бари Алибасов — младший обжалует решение суда, по которому годовалая дочь должна во время разбирательств проживать с матерью Ариной Алибасовой. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат предпринимателя Юлия Вербицкая-Линник.

По словам представителя Алибасова-младшего, мера временная и подлежит обжалованию. Вербицкая-Линник подчеркнула, что пока ребенок остается с отцом в Москве и не поедет в Нижний Новгород к матери.

«В качестве временной меры суд, правда, вынес такое определение. Однако к немедленному исполнению не обратился, оставив право на обжалование. Соответственно, наша сторона подаст жалобу. Пока в настоящий момент то общение, которое сохранялось у матери с девочкой, соответствует действительности и исполняется», — поделилась адвокат.

Вербицкая-Линник рассказала, что, вопреки обвинениям Арины Алибасовой, ей не запрещают видеться с дочерью. Адвокат отметила, что Алибасов-младший действует в интересах ребенка и делает все ради его безопасности. Она упомянула, что предприниматель даже оплачивал гостиницу жене, когда она приезжала в Москву ради встречи с дочкой.

«Алибасов-младший неоднократно предлагал Арине заключение мирового соглашения, потому что есть основания предполагать, что в силу ее состояния в определенный момент она может представлять интересы для ребенка. Главная задача сейчас, которую мы видим, — это проведение в отношении участников спора психолого-психиатрической экспертизы, по результатам которой будет установлено, насколько родитель безопасен для ребенка. Арина Алибасова выступает категорически против этой меры. Она говорит, что с ней все хорошо», — заявила юрист.

В марте жена Алибасова-младшего рассказала, что муж ограничивает ее общение с ребенком. По словам Арины, ее выставили за дверь даже на дне рождения дочери. При этом предприниматель эти обвинения отрицает. Сейчас супруги судятся за алименты, а также готовятся к бракоразводному процессу.

Ранее Алибасов-младший задолжал по кредитам почти полмиллиона после блокировки счетов.