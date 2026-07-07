Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Культура

Алибасов-младший обжалует решение суда о проживании годовалой дочери с матерью

Бари Алибасов — младший обжалует решение суда о проживании дочери с матерью
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бари Алибасов — младший обжалует решение суда, по которому годовалая дочь должна во время разбирательств проживать с матерью Ариной Алибасовой. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат предпринимателя Юлия Вербицкая-Линник.

По словам представителя Алибасова-младшего, мера временная и подлежит обжалованию. Вербицкая-Линник подчеркнула, что пока ребенок остается с отцом в Москве и не поедет в Нижний Новгород к матери.

«В качестве временной меры суд, правда, вынес такое определение. Однако к немедленному исполнению не обратился, оставив право на обжалование. Соответственно, наша сторона подаст жалобу. Пока в настоящий момент то общение, которое сохранялось у матери с девочкой, соответствует действительности и исполняется», — поделилась адвокат.

Вербицкая-Линник рассказала, что, вопреки обвинениям Арины Алибасовой, ей не запрещают видеться с дочерью. Адвокат отметила, что Алибасов-младший действует в интересах ребенка и делает все ради его безопасности. Она упомянула, что предприниматель даже оплачивал гостиницу жене, когда она приезжала в Москву ради встречи с дочкой.

«Алибасов-младший неоднократно предлагал Арине заключение мирового соглашения, потому что есть основания предполагать, что в силу ее состояния в определенный момент она может представлять интересы для ребенка. Главная задача сейчас, которую мы видим, — это проведение в отношении участников спора психолого-психиатрической экспертизы, по результатам которой будет установлено, насколько родитель безопасен для ребенка. Арина Алибасова выступает категорически против этой меры. Она говорит, что с ней все хорошо», — заявила юрист.

В марте жена Алибасова-младшего рассказала, что муж ограничивает ее общение с ребенком. По словам Арины, ее выставили за дверь даже на дне рождения дочери. При этом предприниматель эти обвинения отрицает. Сейчас супруги судятся за алименты, а также готовятся к бракоразводному процессу.

Ранее Алибасов-младший задолжал по кредитам почти полмиллиона после блокировки счетов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!