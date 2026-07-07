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Культура

Анита Цой рассказала о необычном блюде, которое готовит чаще всего

Анита Цой заявила, что очень часто готовит окрошку по-корейски
Анатолий Ломохов/Global Look Press

Певица Анита Цой рассказала, что обожает готовить для своей семьи окрошку, но делает это как настоящая кореянка – блюдо получается острым. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что любит экспериментировать на кухне и удивлять близких необычными блюдами.

«Мои обожают окрошку. У меня сейчас как раз выходной, и я решила ее приготовить. Я ее делаю острой, потому что сама люблю острые блюда, как настоящая кореянка», — заявила певица.

Также она сообщила, что регулярно готовит десерты собственного изобретения, а также любит добавлять что-то свое в уже известные блюда.

Ранее Анита Цой рассказала, как влюбила китайцев в русский борщ.

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