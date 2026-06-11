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Культура

Анита Цой влюбила китайцев в русский борщ: «Кладут в него кимчи и рис»

Певиц Анита Цой призналась, что ее борщ и маринованные овощи стали хитом в Китае
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Анита Цой рассказала, что ее продукция маринованных овощей неожиданно обрела популярность на китайском рынке. Ее слова передает Общественная служба новостей.

Цой раскрыла, что с удовольствием не только готовит дома, но и занимается продажей маринованных овощей, а также готовых блюд.

«Меня удивило, что китайцы влюбились в наш борщ, они кладут в него кимчи и рис — получается вкусный азиатский суп», — поделилась звезда.

По словам Цой, спрос на ее продукцию в Китае по-прежнему остается высоким. Она призналась, что предстоящее лето обещает быть напряженным из-за большого количества заказов.

Летом 2024 года Цой открыла собственный мини-завод по производству овощных закруток на фоне повышенного спроса на ее консервы. Предприятие начало работу в тестовом режиме в июне, а в следующем месяце уже заработало на полную мощность.

Это не первый бизнес Аниты Цой: у нее есть «Галерея «Мастер», которая организует культурные события и мероприятия и позиционирует себя как выставочная площадка для художников, а также студия искусств «Имена».

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