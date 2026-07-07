Протеже Киркорова раскрыла, как Аврора Киба пережила расставание с Лепсом

Певица Марго призналась, что Кибу не пришлось утешать после разрыва с Лепсом

Протеже Филиппа Киркорова Марго Овсянникова рассказала, что продолжает поддерживать связь с бывшей невестой Лепса Авророй Кибой после съемок первого сезона шоу «Мастер игры». Об этом она заявила NEWS.ru.

«Сейчас, конечно, меньше [общаемся] — она вся в любви, в путешествиях. Я за нее радуюсь. Мне даже не пришлось ее утешать после расставания с Лепсом, потому что она очень быстро нашла новое счастье», — поделилась артистка.

Овсянникова отметила, что поддерживать близкие отношения при плотном рабочем расписании сложно. Для нее важнее всего время с сыном, поэтому в свободные дни она старается быть рядом с ним. Однако артистка уверена, что они с Кибой еще не раз встретятся.

Аврора Киба сообщила о расставании с Григорием Лепсом в своем Telegram-канале 25 января. Она подчеркнула, что на их общем пути было много «доброго, теплого и хорошего», а отношения закончились «на ноте благодарности и взаимоуважения». По словам Кибы, она и Лепс останутся близкими людьми, но каждый готов идти дальше своей дорогой.

В конце февраля СМИ раскрывали, что Киба встречается с племянником президента Азербайджана Ильхама Алиева Рустамом Гаджиевым.

Ранее бывшая невеста Лепса приостановила свое шоу. Слишком счастлива.