Бывшая невеста Лепса приостановила свое шоу: «Слишком счастлива»

Бывшая невеста певца Григория Лепса, блогерша Аврора Киба сообщила, что приостановила работу над своим шоу. Ее слова передает Propusk.tv во «Вконтакте».

Аврора призналась, что не успевает делать проект. У нее нет времени на шоу.

«Слишком хороша сейчас моя жизнь. Слишком счастлива», — поделилась блогерша.

Киба также рассказала, что Ксения Собчак звала ее на интервью. Девушка посчитала, что если пойдет на Собчак, то о ней узнают все. По словам экс-невесты певца, она не хочет быть настолько популярной. Сейчас блогерша занята личной жизнью. Из-за этого она стала реже появляться в медийном поле.

«Если я хочу быть счастливой женщиной и иметь большую семью, то я должна, конечно же, жертвовать такими вещами, как публичность. Содержанка? Ну что за слово ты придумал? Конечно, я хочу развиваться как человек. Я хочу выпустить свой бренд одежды, развивать его и быть немножко за ним», — рассказала Киба.

Аврора Киба сообщила о расставании с Григорием Лепсом в своем Telegram-канале 25 января. Она подчеркнула, что на их общем пути было много «доброго, теплого и хорошего», а отношения закончились «на ноте благодарности и взаимоуважения». По словам Кибы, она и Лепс останутся близкими людьми, но каждый готов идти дальше своей дорогой.

Ранее бывшая невеста Лепса снялась со своим возлюбленным-миллионером.