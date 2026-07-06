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Культура

Бывшая невеста Лепса приостановила свое шоу: «Слишком счастлива»

Бывшая невеста Лепса Киба заявила, что не успевает вести свое шоу
avrorakiba/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая невеста певца Григория Лепса, блогерша Аврора Киба сообщила, что приостановила работу над своим шоу. Ее слова передает Propusk.tv во «Вконтакте».

Аврора призналась, что не успевает делать проект. У нее нет времени на шоу.

«Слишком хороша сейчас моя жизнь. Слишком счастлива», — поделилась блогерша.

Киба также рассказала, что Ксения Собчак звала ее на интервью. Девушка посчитала, что если пойдет на Собчак, то о ней узнают все. По словам экс-невесты певца, она не хочет быть настолько популярной. Сейчас блогерша занята личной жизнью. Из-за этого она стала реже появляться в медийном поле.

«Если я хочу быть счастливой женщиной и иметь большую семью, то я должна, конечно же, жертвовать такими вещами, как публичность. Содержанка? Ну что за слово ты придумал? Конечно, я хочу развиваться как человек. Я хочу выпустить свой бренд одежды, развивать его и быть немножко за ним», — рассказала Киба.

Аврора Киба сообщила о расставании с Григорием Лепсом в своем Telegram-канале 25 января. Она подчеркнула, что на их общем пути было много «доброго, теплого и хорошего», а отношения закончились «на ноте благодарности и взаимоуважения». По словам Кибы, она и Лепс останутся близкими людьми, но каждый готов идти дальше своей дорогой.

Ранее бывшая невеста Лепса снялась со своим возлюбленным-миллионером.

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