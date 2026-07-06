«Ложь от первого и до последнего слова!»: семья Тиммы подаст иск о защите чести к Седоковой

Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова рассказала «Газете.Ru», что они будут подавать иск о защите чести и достоинства к Анне Седоковой после ее обвинений баскетболиста в домашнем насилии.

По словам юриста, новым заявлением близкие Тиммы собираются заняться после завершения дела по имуществу.

«Это ложь от первого и до последнего слова! Мы должны сосредоточить все силы на судебном процессе по имуществу, а вот после него мы непременно будем обращаться с иском о защите чести! Главное — не обескровить финансово!» — заявила Гаврилова.

Перед днем рождения Яниса Тиммы Седокова впервые публично рассказала о неконтролируемой агрессии бывшего мужа. Певица призналась, что спортсмен кидал в нее ножи, избивал и она опасалась за свою жизнь. Ранее артистка предпочитала не раскрывать эти подробности и делилась в соцсетях только романтическими кадрами с экс-супругом.

Семья Тиммы в рассказы Седоковой не верит. Отец баскетболиста Райтис Тимма предложил бывшей невестке пойти с доказательствами в суд. Он отметил, что написать можно все что угодно. По словам мужчины, он уже ничему не удивляется.

Ранее Седокова в слезах почтили память Яниса Тиммы после обвинений в насилии.