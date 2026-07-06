Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

«Ложь от первого и до последнего слова!»: семья Тиммы подаст иск о защите чести к Седоковой

Адвокат семьи Тиммы Гаврилова заявила о подаче иска о защите чести к Седоковой
«Комсомольская правда»/Global Look Press

Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова рассказала «Газете.Ru», что они будут подавать иск о защите чести и достоинства к Анне Седоковой после ее обвинений баскетболиста в домашнем насилии.

По словам юриста, новым заявлением близкие Тиммы собираются заняться после завершения дела по имуществу.

«Это ложь от первого и до последнего слова! Мы должны сосредоточить все силы на судебном процессе по имуществу, а вот после него мы непременно будем обращаться с иском о защите чести! Главное — не обескровить финансово!» — заявила Гаврилова.

Перед днем рождения Яниса Тиммы Седокова впервые публично рассказала о неконтролируемой агрессии бывшего мужа. Певица призналась, что спортсмен кидал в нее ножи, избивал и она опасалась за свою жизнь. Ранее артистка предпочитала не раскрывать эти подробности и делилась в соцсетях только романтическими кадрами с экс-супругом.

Семья Тиммы в рассказы Седоковой не верит. Отец баскетболиста Райтис Тимма предложил бывшей невестке пойти с доказательствами в суд. Он отметил, что написать можно все что угодно. По словам мужчины, он уже ничему не удивляется.

Ранее Седокова в слезах почтили память Яниса Тиммы после обвинений в насилии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Болеть vs работать. Можно ли закрыть больничный раньше срока и как его оплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!