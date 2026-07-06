В России заявили о нехватке профессиональных актеров

Сегодня в России не хватает профессиональных актеров. Об этом заявил режиссер Александр Ковтунец, передает НСН.

«С кадрами проблема во всех сферах нашей жизни, мы сейчас не углубляемся в профессию. Классный актер исповедуется перед зрителем. Делает ли сейчас кто-то так? Очень мало таких», — сказал постановщик.

Ковтунец добавил, что ситуации, когда актеры «играют фильм за фильмом», являются проблемой. По его словам, это связано с тем, что артист «разрушается, ему больше нечего сказать».

2 июля режиссер Николай Лебедев заявил, что искусственный интеллект не лишит режиссеров работы, напротив, расширение технических возможностей кинематографа является положительным моментом. По его мнению, студентам также не стоит опасаться того, что они не смогут найти работу в этой сфере. Лебедев подчеркнул, что это зависит от таланта, способностей и умения правильно ими распоряжаться.

Ранее актер Никита Волков заявил о нехватке социально значимых фильмов в российском кинематографе.