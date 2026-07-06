Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

В России заявили о нехватке профессиональных актеров

Режиссер Ковтунец: в России крайне мало профессиональных актеров
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сегодня в России не хватает профессиональных актеров. Об этом заявил режиссер Александр Ковтунец, передает НСН.

«С кадрами проблема во всех сферах нашей жизни, мы сейчас не углубляемся в профессию. Классный актер исповедуется перед зрителем. Делает ли сейчас кто-то так? Очень мало таких», — сказал постановщик.

Ковтунец добавил, что ситуации, когда актеры «играют фильм за фильмом», являются проблемой. По его словам, это связано с тем, что артист «разрушается, ему больше нечего сказать».

2 июля режиссер Николай Лебедев заявил, что искусственный интеллект не лишит режиссеров работы, напротив, расширение технических возможностей кинематографа является положительным моментом. По его мнению, студентам также не стоит опасаться того, что они не смогут найти работу в этой сфере. Лебедев подчеркнул, что это зависит от таланта, способностей и умения правильно ими распоряжаться.

Ранее актер Никита Волков заявил о нехватке социально значимых фильмов в российском кинематографе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В каких регионах России станет больше смерчей? Отвечает ученый
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!