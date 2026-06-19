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Культура

Актер Никита Волков заявил о нехватке социально значимых фильмов в российском кинематографе

Актер Никита Волков заявил, что в России не хватает социально значимых фильмов
«Газета.Ru»

Актер Никита Волков признался в разговоре с «Газетой.Ru», что в российском кинематографе не хватает социально значимых фильмов.

В Москве состоялась премьера фильма «Где ты?» в Мастерской «12» Никиты Михалкова. В центре сюжета картины непростая история семьи, в которой пропадает трехмесячный ребенок. Одну из главных ролей в проекте исполнил Никита Волков. Перед показом он отметил, что ему хотелось бы чаще видеть подобные работы в кинотеатрах.

«Думаю, да, не хватает таких социально значимых фильмов. Это кино довольно наивное, простое, и я говорю это исключительно в позитивном ключе. Мне кажется, что именно благодаря этим качествам в зрителе может что-то прорасти», — рассказал Волков.

Для многих актеров работа над фильмом «Где ты?» была психологически тяжелой. Анна Богомолова призналась «Газете.Ru», что отвлекалась от съемок благодаря близким людям. По ее словам, ей не приходилось обращаться к психологу, так как она считает себя сильной личностью. Также актриса подчеркнула значимость любви и поддержки семьи.

«Семья заложила в меня очень мощную базу, силу, тепло и принятие», – поделилась Богомолова.

Ранее Анна Богомолова рассказала, что хочет поработать с Константином Богомоловым.

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