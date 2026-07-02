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Культура

Режиссер «Легенды №17» и «Экипажа» ответил, стоит ли бояться ИИ в профессии

Режиссер Лебедев: ИИ не будет мешать специалистам в профессии
Михаил Голенков/РИА «Новости»

Искусственный интеллект не лишит режиссеров работы, напротив, расширение технических возможностей кинематографа является положительным моментом. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал режиссер Николай Лебедев, создатель картин «Легенда №17», «Экипаж» и «Нюрнберг».

«Кино — это не только техника. Это душа, эмоция, страсть автора. Поэтому люди с талантом и горящим сердцем без работы в ближайшем будущем точно не останутся. Во всяком случае, из-за искусственного интеллекта», — сказал он.

По его мнению, студентам также не стоит опасаться того, что они не смогут найти работу в этой сфере. Лебедев подчеркнул, что это зависит от таланта, способностей и умения правильно ими распоряжаться. Он посоветовал молодому поколению учиться осмысленно двигаться к цели и сосредоточиться на желаемом, чтобы всего добиться.

Комик и актер Вадим Галыгин до этого признался, что хотел бы снимать детективы или триллеры, если бы стал режиссером. По его словам, пока он не может ответить однозначно, хотел бы он стать режиссером.

Ранее Галыгин рассказал, как отговаривал дочь становиться режиссером.

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