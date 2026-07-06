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Культура

«Знаю прекрасно, что происходило»: продюсер опроверг слухи, что Седокова соврала о насилии Тиммы

Продюсер Дворцов рассказал, что Седокова не соврала о насилии Тиммы в браке
annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с «Газетой.Ru» поддержал Анну Седокову, признавшуюся в пережитом насилии в браке с Янисом Тиммой. Он отметил, что артистка не врала своим поклонникам.

Дворцов обратился к недоброжелателям Седоковой, считающим ее истории об абьюзе баскетболиста фейками, и посоветовал им не судить экс-солистку «ВИА Гры», так как только она знает о том, что происходило в ее прошлых отношениях.

«Я хочу встать на ее защиту, потому что Аня спустя два года после смерти Яниса вышла на прямую связь со своими поклонниками и все объяснила, как есть, как было. Она рассказала, что пережила и что до сих пор переживает. Как говорится, не суди, да не судим будешь. Это мой совет хейтерам, которые в ее адрес вновь кидают обвинения. Это нормально, этого следовало ожидать. Я ей верю, потому что знаю прекрасно, что происходило», — заявил продюсер.

Продюсер посчитал правильным решение Седоковой рассказать о насилии перед днем рождения Тиммы. По его словам, в браке звезд происходило многое, и певица «прошла испытание на прочность» с бывшим мужем.

«Я знаю прекрасно Аню и знал Яниса лично. Это была очень яркая пара. Конечно, они друг от друга многого натерпелись, но такова семейная жизнь. Как говорится, все на ошибках учатся. И Аня большое испытание с Янисом проходила на прочность, я считаю, но при этом была счастлива. Насколько я знаю, Аня рассказывала, что он изменял. Да, возможно, Аня тоже не без греха. Но мы все взрослые люди, все прекрасно понимаем. Зная Аню, она открылась всем сердцем и душой. Она правильно сделала, что рассказала обо всем в канун дня рождения Яниса. Аня большая молодец. А уж что думают о ней недоброжелатели — это полноценно их проблема. Аня очень много вкладывала денег в Яниса. Соответственно, я думаю, что пришло время получать отдачу», — поделился Дворцов.

Ранее адвокат семьи Тиммы Гаврилова заявила о подаче иска о защите чести к Седоковой.

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