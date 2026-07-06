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Культура

В Москве откроется выставка про исследование лета

Выставка «А было ли это с нами?» откроется 23 июля
Галерея ART&BRUT

Московская галерея ART&BRUT откроет 23 июля новый проект «А было ли это с нами?». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Выставка пройдет с 24 июля по 29 августа. Она является исследованием лета как внутреннего состояния. Художники Таша Артзолотое, Иван Глазков и Андрей Ковязин создали живописные работы с целью передать общее ощущение этого сезона.

Андрей Ковязин представит серию «10 секунд» — это время, достаточное для погружения в воспоминания. Он исследует то, как воспоминания переплетаются, и пробелы заполняются событиями, основанными на прожитом опыте сквозь фильтры эмоций, идеализирующих прошедший опыт. Серия Таши Артзолотое «Зеленые элегии» повествует о долгожданном миге лета, который только пришел, а ты уже ловишь его уходящий след. «Сувениры» Ивана Глазкова посвящены детским воспоминаниям, когда он каждое лето проводил в опустевшей деревне на берегу небольшого лесного озера.

Ранее сообщалось, что выставка Baroque Brut ломает стереотипы о «пышном» барокко.

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