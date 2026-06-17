Выставка Baroque Brut ломает стереотипы о «пышном» барокко

В московской галерее Art&Brut до 18 июля проходит выставка Baroque Brut, посвященная современному барокко. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

Создатели подчеркивают, что слово brut в названии символизирует трансформацию традиции: сегодня энергия барокко проявляется не в пышной декоративности, а в простоте и прямоте художественного выражения.

Экспозиция строится вокруг трех ключевых тем, важных для художников барокко, — тело, пир и алтарь. В выставке участвуют Марина Кастальская, Кирилл Басалаев, Тим Парщиков, Антон Левин, Юлия Кравчук, Серафима Красникова, Леонид Костин, Ирина Разумовская, Майя Харитонова, Амбарцум Кабанян, Аннушка Броше, Вера Петровская и Tasha Artzolotoe.

Особое внимание в экспозиции уделено теме пира. Специально для выставки команда Flowerbazar совместно с Евгением Дашковым создала пространственный объект, воплощающий идею барочной избыточности. Здесь пир представлен не как событие, а как форма переживания: плотность предметов, разнообразие фактур и ритм композиции создают единую сцену. Зритель становится участником среды, балансирующей на грани контроля и избыточности.

Выставка предназначена для зрителей старше 18 лет. Билет стоит 500 рублей, для пенсионеров и студентов художественных вузов — 300 рублей.

Ранее сообщалось, что выставка «Бестиарий» стартовала 4 июня в Дарвиновском музее Москвы.