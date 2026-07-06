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Культура

Natan пришел на новое шоу и пошутил про измену: «Вдруг опять погорю»

Певец Natan пошутил, что может повторить скандал с изменой в шоу «Мастер игры»
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов) пошутил в шоу «Мастер игры», что может повторить скандал с изменой.

«Сейчас у меня все прекрасно, я с детьми, со своей супругой, люблю, провожу каждую минуту с ними. Но кто знает. Посмотрим, вдруг я полный дебил, и на этом шоу опять погорю», — заявил артист.

По правилам «Мастера игры», участников разделяют на два лагеря. Трое переходят на «темную» сторону и начинают обманывать и плести интриги, остальные играют по-честному. Им необходимо вычислить «темных».

15 октября 2024 года Natan рассказал, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». Он также целовался с певицей Бьянкой на проекте.

По словам артиста, он огорчен и разочарован своим недостойным поступком. Музыкант признался, что перестал осознавать, где реальность на проекте, потерял контроль и повел себя «как животное». Чекалина призналась, что не знала о браке Мирзохонова.

Швецова заявила, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу «Звезды в джунглях». 3 июля 2025-го Natan сообщил о примирении с женой.

Ранее жена Natan сделала пластику за миллион рублей.

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