Седокова в слезах почтила память Яниса Тиммы после обвинений в насилии

Певица Анна Седокова показала архивное видео с Тиммой в день его 34‑летия

Певица Анна Седокова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) вырезку из архивных видео с Янисом Тиммой — в день, когда баскетболисту исполнилось бы 34 года.

На одном из роликов певица в купальнике запрыгивает на руки к Тимме и страстно его целует. В подписи Седокова обратилась к экс-возлюбленному: «С днем рождения, моя любовь. Мы не смогли победить твое прошлое. И у нас нет будущего».

Также исполнительница пообещала устроить турнир, посвященный памяти баскетболиста. Чуть позже Седокова снова вышла на связь в слезах и заявила, что не нуждается в медицинской помощи. Она призналась, что привыкла жить с болью.

«Мне нормально. Честно. Я привыкла с этим жить. Я живу с этим каждый божий день», — сказала артистка.

Недавно певица заявила в Instagram, что подвергалась насилию со стороны Тиммы. По словам звезды, бывший муж избивал ее и кидался ножом. Она отметила, что под угрозой была не только ее жизнь, но и здоровье детей.

Яниса Тиммы не стало в декабре 2024 года в ночь, которая следовала за днем рождения певицы. За несколько недель до этого супруги официально оформили развод. Сейчас родственники спортсмена судятся с Седоковой из-за его имущества.

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