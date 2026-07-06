МакSим обвинила «больших дядь» в запрете выпуска книги

Певица МакSим сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее книга «Другая реальность» не выйдет в продажу.

МакSим уточнила, что отмена издания произошла не по ее вине.

«Скажем так: «большие дяди» позвонили в издательство, мне, в типографию с очень настойчивой «просьбой» не выпускать эту книгу», — заявила артистка.

Певица уточнила, что издание произведения ставило под угрозу ее семью и детей. Из-за этого певица была вынуждена отменить выпуск в тираж. Артистка принесла извинения всем, кто ждал книгу.

«Мне сложно подобрать слова, чтобы описать, что я сейчас чувствую. Я вложила в эту книгу всю душу, разорвала ее на кусочки, работала не только над текстом, но и над иллюстрациями вместе с художником. Я трепетно относилась к каждой детали, к каждому слову, потому что эта книга была не столько о событиях. Она была о моих чувствах, которые я по нескольким причинам не могла озвучивать ранее», — поделилась исполнительница.

МакSим призналась, что отмена проекта стала для нее словно ударом в сердце. По словам певицы, она вложила все свои чувства и боль в книгу, которая не выйдет в свет.

«Это ощущение, будто кто-то взял мои самые искренние, самые добрые намерения, мои чувства, мою боль, мою попытку наконец заговорить — и просто растоптал их. Я никогда не думала, что то, во что ты вложил столько души, можно так легко запретить», — отметила МакSим.

Ранее стало известно о причине отказа МакSим от летнего отдыха.