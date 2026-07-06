Певицу Тосю Чайкину обматерили в московской бильярдной

Певица Тося Чайкина столкнулась с оскорблениями во время отдыха в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, в московской бильярдной к Чайкиной и ее друзьям подсел мужчина. Он начал оскорблять певицу, выражаться в нецензурной манере, а также называть ее «оно» и «чмошница». Посетителя заведения не устроил внешний вид артистки. Исполнительница и ее приятели попросили мужчину уйти. Тот попытался прикоснуться к певице и снова оскорбить ее. Затем он ушел.

Как отмечает SHOT, посетителем оказался 39-летний индивидуальный предприниматель Руслан. Он занимается скупкой драгоценностей и антиквариата и их последующей перепродажей. Уточняется, что мужчина также угрожал расправой друзьям Чайкиной. Артистка и ее приятели были вынуждены уйти из бильярдной.

Чайкина является автором и исполнительницей саундтрека к сериалу «Беспринципные». Она работала с такими артистами, как Елка, Oxxxymiron (признан в РФ иностранным агентом), Markul и Дима Билан.

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