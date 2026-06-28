Сати Казанова подняла цену на выступления с хитами в три раза

Бывшая солистка группы «Фабрика», певица Сати Казанова, в три раза увеличила цену выступления на частных мероприятиях. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Казанова подняла ценник после выхода из декрета. Артистка готова спеть свои этнические треки на корпоративах за 3,5 миллиона рублей. Уточняется, что если заказчик хочет послушать старые хиты артистки, то он должен будет заплатить 7,5 миллиона рублей.

В райдере певицы прописан номер люкс с ванной и магниевой солью. В гримерке температура воздуха должна быть в пределах 22–24 градусов. В качестве еды Казанова просит веганские салаты, супы, зеленый травяной чай, сельдерей и морковку в нарезке, сухофрукты без сахара, две половинки авокадо. Возле гримерки и всего периметра перед сценой должны стоять охранники. За размещение других артистов на афишах рядом с Сати без согласования положен штраф в размере 250 тысяч рублей.

23 октября 2024 года Сати Казанова родила дочь. По словам певицы, она мечтала о домашних родах, но, учитывая обстоятельства поздней беременности, остановилась на воссоздании домашней обстановки в перинатальном центре.

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