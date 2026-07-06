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Культура

«Не могут успокоиться»: Шаляпин рассказал о сумасшедших коллегах

Шаляпин раскритиковал коллег, которые боятся забвения
KION

Шоумен Прохор Шаляпин в эфире шоу «Что о тебе думают?» назвал глупостью страх одиночества.

Он признался, что испытывает страх перед бедностью. Кроме того, артист раскритиковал коллег, которые боятся забвения.

«У них и дачи, и деньги, и хиты, и песни, и людям они надоели, но они никак не уйдут. Они не могут успокоиться», — заявил он.

Шаляпин считает такую одержимость признаком сумасшествия, а слишком беспокоящихся из-за славы коллег — внутренне опустошенными.

Шоумен пробился на отечественную эстраду благодаря проекту «Фабрика звезд», на котором запомнился многим зрителям из-за фамилии известного оперного певца. Позже выяснилось, что это псевдоним: к знаменитому басу Федору Шаляпину артист не имеет никакого отношения.

Несколько лет исполнитель ассоциировался с ток-шоу и романами с пенсионерками, однако с 2023 года популярность Шаляпина стала расти благодаря мемам про гедонизм и «терапевтическую лень».

В октябре 2025 года певец выпустил книгу «Главное — не уработаться!». Сейчас Шаляпин активно ведет блог, выступает на корпоративах, посещает светские мероприятия и участвует в шоу.

Ранее Шаляпин вопреки своим принципам устроился на работу.

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