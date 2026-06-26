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Прохор Шаляпин вопреки своим принципам устроился на работу

Певец Прохор Шаляпин начал выступать с шоуменом Павлом Волей
Кадр из видео/Осторожно: Собчак/YouTube

Певец Прохор Шаляпин устроился на работу — вопреки своим принципам. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Шаляпин начал выступать с шоуменом Павлом Волей и уже во второй раз стал соведущим «Шоу Воли».
 
«Мне здесь так нравится, здесь так вкусно кормят!»  — похвастался в новом выпуске певец, который официально сможет уйти в отпуск только через полгода. 
 
Прохор Шаляпин в 2025 году приехал в Госдуму и потребовал отменить работу. По мнению певца, нужно перепоручить труд роботам, а россиянам платить тройную зарплату, чтобы в свободное время они могли кутить и петь народные песни. Так певец ответил общественникам, которые потребовали запретить пропаганду безделья.

Также артист назвал свою дебютную книгу «Главное — не уработаться!».

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