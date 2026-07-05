Товстик о жизни после развода: «Боль превратила в успех»

Бывшая жена бизнесмена Романа Товстика, блогерша Елена Товстик рассказала «Пятому каналу», что продолжает бороться за право жить со всеми шестью детьми.

Товстик отметила, что старается не унывать и направляет весь негатив в позитивное русло. Женщина подчеркнула, что дети являются для нее главной ценностью в жизни. Она будет отстаивать свои права матери до конца.

«Я не сдаюсь. Я так женщина, которая оттолкнулась от этого дна и идет вверх, вверх, вверх. И свою боль превратила в успех», — поделилась экс-супруга предпринимателя.

По словам Товстик, изначально она рассчитывала на мирное урегулирование конфликта с экс-супругом, однако ситуация вышла из рамок «честности».

Роман и Елена Товстик развелись еще в 2025 году. Экс-супруги до сих пор продолжают судиться из-за детей. Блогерша обвиняет экс-мужа в том, что он не участвует в жизни наследников и только налаживает личную жизнь с Полиной Дибровой. Однако, по словам адвоката предпринимателя Филиппа Рябченко, это не так. Юрист предоставлял «Газете.Ru» выписки из банка с перечисленными алиментами от Романа Товстика, а также делился, что именно Елена препятствует общению детей с отцом.

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