Адвокат Товстика Рябченко ответил на обвинения его экс-жены: «Дети находятся в безопасных условиях»

Адвокат Романа Товстика Филипп Рябченко в разговоре с «Газетой.Ru» ответил на обвинения бывшей жены предпринимателя Елены Товстик. Он заявил, что Товстик поддерживает общение с детьми, а также намерен через суд снять запрет на выезд сына за границу, установленный экс-супругой.



Рябченко рассказал, что бизнесмен заинтересован в регулярном общении с детьми, однако проблема заключается в фактических ограничениях. По его словам, судом установлен порядок общения, но он исполняется произвольно и не в полном объеме. В связи с его нарушением ведется исполнительное производство.



«В его рамках судебным приставом было вынесено постановление о временном ограничении Елены в праве выезда из Российской Федерации. Также документально зафиксированы случаи, когда Елена прекращала отвечать Роману и блокировала его, ограничивая доступ к детям. По имеющейся переписке такие эпизоды неоднократно происходили и происходят сразу после поступления последнего платежа в месяце. Мы не беремся публично оценивать мотивы такого поведения, хронология платежей и переписка сохранены и будут представлены суду», — отметил адвокат.



Рябченко подчеркнул, что Товстик полностью исполняет финансовые обязательства. Он поделился, что предприниматель напрямую оплачивает обучение детей и перечисляет бывшей жене по 200 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка.

«Помимо расходов на детей и алиментных платежей, Роман исполняет отдельные договорные обязательства перед Еленой: перечисляет 500 тысяч рублей ежемесячно по соглашению о ее пожизненном содержании и еще 100 тысяч рублей по другому соглашению. Только за май общая сумма банковских перечислений Елене составила 1 миллион 236 тысяч рублей. В эту сумму не входят расходы, которые Роман напрямую оплачивает за школы, детский сад и другие расходы на детей. (Банковская выписка имеется в распоряжении «Газеты.Ru»). Примечательно, что публикации о якобы невыполнении Романом своих обязательств появились именно в период, когда все предусмотренные платежи были произведены», — рассказал Рябченко.



Также адвокат ответил на заявление о том, что Товстик пропустил дни рождения детей. По словам Рябченко, бизнесмен поздравил старшего сына Андрея, которому исполнилось 19 лет. Он отметил, что между отцом и сыном сохраняются теплые отношения, а Андрей в этот день отдельного празднования не устраивал, поэтому утверждение, что отец якобы бросил сына, не соответствует действительности.

«Дети находятся в безопасных условиях, обеспечены уходом, образованием и всем необходимым. Роман полностью закрывает их потребности, как и младших детей.

Вся информация и доказательства об их жизни будет представлена суду, органам опеки и иным уполномоченным органам, но не должна становиться предметом публичного конфликта между родителями. <…> Роман поздравил детей, поддерживал с ними связь и обсуждал свое отсутствие непосредственно с ними. Были переданы подарки и организовано последующее общение. Подробности личных разговоров отца с несовершеннолетними детьми мы раскроем суду», — поделился юрист.



Весной 2026 года Елена Товстик установила запрет на выезд сына за границу. По ее объяснению, ограничение вводилось в связи с предстоящей психологической экспертизой, назначенной судом. Однако, как ответил Рябченко, экспертиза уже состоялась. Адвокат рассказал, что Роман Товстик письменно обращался к экс-жене с просьбой отозвать запрет и позволить ему поехать с детьми в Турцию, но ответа не последовало.

«В настоящее время готовится заявление в суд об отмене данного ограничения. Поэтому обвинять Романа в том, что он якобы не берет детей в поездки, одновременно препятствуя выезду одного из них, по меньшей мере некорректно. Роман остается открытым к спокойному взаимодействию с Еленой исключительно в интересах детей. Он просит не использовать несовершеннолетних и отдельные эпизоды семейной жизни как инструмент публичного давления», — заявил Рябченко.

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