Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Культура

Жених Лерчек раскрыл отношения с ее детьми от прошлого брака

Жених Лерчек заявил, что построил доверительные отношения с детьми блогерши
im__lu_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жених Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), хореограф Луис Сквиччиарини, ответил поклонникам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ему не было страшно строить отношения с женщиной с детьми.

«Если любишь человека, то берешь его полностью», — отметил танцор.

Луис Сквиччиарини назвал дочь и сыновей Чекалиной воспитанными и хорошими детьми. По словам хореографа, он сумел построить с ними доверительные отношения.
«Мы любим шутить, играть в уно, ходить вместе на квесты», — рассказал жених блогерши.

В ноябре 2025-го стало известно, что Лерчек ждет четвертого ребенка. 24 числа знаменитость подтвердила, что отцом ее будущего ребенка станет ее тренер по танцам Луис Сквиччиарини. В феврале 2026-го Чекалина родила сына. После рождения ребенка у блогерши обнаружили четвертую стадию рака желудка.

В марте Лерчек легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Ранее жених Лерчек объяснил, почему блогерше не сделали операцию на желудке

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что дал миру эксперимент с овечкой Долли и почему среди нас не ходят клоны людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!