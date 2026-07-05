Жених Лерчек раскрыл отношения с ее детьми от прошлого брака

Жених Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), хореограф Луис Сквиччиарини, ответил поклонникам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ему не было страшно строить отношения с женщиной с детьми.

«Если любишь человека, то берешь его полностью», — отметил танцор.

Луис Сквиччиарини назвал дочь и сыновей Чекалиной воспитанными и хорошими детьми. По словам хореографа, он сумел построить с ними доверительные отношения.

«Мы любим шутить, играть в уно, ходить вместе на квесты», — рассказал жених блогерши.

В ноябре 2025-го стало известно, что Лерчек ждет четвертого ребенка. 24 числа знаменитость подтвердила, что отцом ее будущего ребенка станет ее тренер по танцам Луис Сквиччиарини. В феврале 2026-го Чекалина родила сына. После рождения ребенка у блогерши обнаружили четвертую стадию рака желудка.

В марте Лерчек легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

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