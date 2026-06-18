Жених Лерчек объяснил, почему блогерше не сделали операцию на желудке

Жених Лерчек заявил, что блогерше не поможет операция по удалению желудка

Жених Лерчек (Валерия Чекалина – настоящее имя), хореограф Луис Сквиччиарини в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал, что врачи не стали делать блогерше операцию по частичному удалению желудка.

Медики объяснили Чекалиной, что в ее ситуации эта операция не поможет. По словам врачей, метастазы уже разошлись и удаление могло сделать их еще больше. Самым эффективным вариантом оказалась химиотерапия.

В марте Валерия Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

В июне Сквиччиарини рассказал, что блогерша прошла шестую химиотерапию. По словам хореографа, Чекалина на своем примере хочет показать, что не для всех людей с четвертой стадией рака еще все потеряно.

12 июня Telegram-канал «Светский хроник» сообщил, что Лерчек посетила несколько светских мероприятий в Москве за два дня, несмотря на тяжелую болезнь. Она побывала на Московском международном фестивале современного искусства «Традиции и современность», а также на мероприятии от компании «Феномен культуры».

Ранее онкобольная Лерчек пришла на свадьбу на каблуках и поймала букет невесты.