Наталья Штурм нашла 24-летнего ухажера после романа с темнокожим

Певица Наталья Штурм сообщила в беседе с teleprogramma.org, что нашла нового ухажера после романа с темнокожим иностранцем Кейси.

Штурм объяснила, что предпочла Кейси 24-летнего мужчину по имени Виктор. Артистка объяснила, что в отличие от темнокожего бойфренда, новый возлюбленный не ставил никаких условий.

«По энергетике мне ближе Виктор. Нам настолько легко, мы как пацаны с ним», — поделилась исполнительница.

Как отметила Штурм, поначалу она с настороженностью относилась к романам с большой разницей в возрасте. Однако, по словам артистки, Виктор сумел ей подарить искренние эмоции и вызвать «щенячий восторг».

Штурм завела отношения с Кейси в июле. Артистка отметила вместе с ним свой юбилей в городе в ЮАР Кейптауне.

Штурм делилась, что Кейси хочет переехать в Россию и жениться на ней. Как рассказала певица, мужчина поставил перед ней условия. Он готов был устроить артистке «рай на земле», если та перевезет его в Москву.

«Ну не угадал, мне нельзя ставить условия», — заявила певица.

Ранее Наталья Штурм пожаловалась на атаки хейтеров.