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Культура

Рэпера Scally Milano задержала полиция

Mash: рэпера Scally Milano задержали на концерте в Казани
scallymilano/VK

Рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) задержан в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел перед концертом в клубе Werk, когда в заведении отключилось электричество. Дмитриев открыл окно и пообщался с толпой фанатов, которая ждала его на улице. Те начали петь композиции рэпера с нецензурным содержанием, исполнитель присоединился к ним. После приехал наряд Росгвардии, разогнал поклонников и задержал артиста. Певца посадили в служебный автомобиль.

В октябре 2024 года сообщалось, что концерты Scally Milano массово отменяют в России. 10 октября рэпер рассказывал, что его выступление в Томске не состоялось по решению владельцев площадки. До этого концерт артиста отменили в последний момент в Краснодаре. Также исполнитель не смог выступить в Ростове.

В апреле 2023 года Scally Milano обращался к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной и заверял, что его творчество не преследует цель пропаганды запрещенных препаратов или нарушения законов РФ. Музыкант обещал переформатировать свои треки, в которых может фигурировать деструктивное поведение или запрещённые препараты.

Ранее сообщалось, что рэпера 9mice проверят на пропаганду наркотиков

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