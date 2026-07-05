Блогера Яна Топлеса уличили в измене: «Не хочу быть идеальным ни для вас, ни для жены»

Блогер Ян Топлес (настоящее имя — Ян Лапотков) вышел на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после обвинений в измене жене.

На концерте Славы Марлоу Топлеса засняли целующегося с девушкой. Это возмутило пользователей соцсетей, так как у блогера есть супруга. Лапотков объяснил, что в тот день много выпил и потерял контроль. Он уточнил, что уже обсудил этот инцидент с женой. Инфлюенсер назвал ненормальным то, что так напился и вел себя.

Топлес уверил, что этот поцелуй при любых обстоятельствах ничем бы не закончился. По словам блогера, он не знаком с девушкой и больше ее не видел. Как заявил инфлюенсер, ему стыдно за то, что такое видео с ним попало в публичный доступ, и принес извинения перед всеми, кого ситуация задела.

«Не отрицаю своей вины, но поверьте, наша пара многое прошла. Мы понимаем друг друга. И до того, как это видео залетело, мы все обсудили. Нет никаких претензий друг к другу и переживаний», — заявил блогер.

Лапотков подчеркнул, что никогда не был идеальным человеком и никогда себя таким не считал.

«Я не хочу быть идеальным ни для вас, ни для своей жены. И не хочу, чтобы она была идеальной для меня. Мы любим друг друга настоящими: со всеми сложностями и недостатками. Мы не живем в мире, где существуют принцы на белом коне и безошибочные отношения. Мы понимаем, что жизнь может подкинуть что угодно, и поэтому для нас главное — честный разговор и умение вместе проходить через сложные моменты», — отметил инфлюенсер.

Ранее Хабиб назвал идеальный возраст будущей жены.