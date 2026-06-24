Хабиб назвал идеальный возраст будущей жены: «Главное, чтобы смогла родить»

Певец Хабиб заявил, что для него не важен возраст будущей жены

Певец Хабиб (настоящее имя — Хабиб-Рахман Шарипов) признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что для него неважен возраст будущей жены.

Поклонники попросили у Хабиба назвать идеальный возраст его будущей жены. По словам певца, для него эти цифры — не самое главное. Для него также не имеет значения национальность возлюбленной.

«Но главное, чтобы смогла двоих детей родить (минимум)», — заявил артист.

Хабиб отметил, что ему наиболее важна взаимная любовь в отношениях.

Хабиб стал наиболее известен в 2020 году после выпуска песни «Ягода малинка». В октябре 2023 года Хабиб принял участие в трибьют-концерте, посвященном Юрию Шатунову, с его песней «Не бойся».

В июле 2024-го Хабиб помог нескольким потерявшимся детям на своем концерте в Тынде, посвященном 50-летию Байкало-Амурской магистрали. Артист искал вместе с ними родителей в толпе.

Он опубликовал несколько видеороликов с концерта. На одном из них видно, как Хабиб стоял на сцене с маленькой девочкой и пел песню мамонтенка из популярного советского мультфильма «Мама для мамонтенка». Исполнитель резюмировал произошедшее словами: «Надо детей всегда держать рядышком с собой на таких масштабных концертах».

Ранее 40-летний актер Якушев женился на 19-летней возлюбленной.