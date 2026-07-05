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Культура

Михалков раскритиковал удаление сцен с наркотиками и алкоголем из кино

Михалков назвал глупостью ограничения на показ алкоголя и наркотиков в кино
Сергей Бобылев/РИА Новости

Жесткие ограничения на демонстрацию и упоминание наркотиков, алкоголя и курения в российском кинематографе не помогают бороться с этими проблемами, они выглядят глупостью. Об этом заявил председатель правления Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на пресс-конференции в Ярославле, передает ТАСС.

Он отметил, что важно не то, что ты видишь в кино, а с каким чувством уходишь.

«Скажите мне, как можно бороться с наркотиками, не показывая их. <…> Вычеркивать из фильмов наркотики или алкоголь — это глупость. Потому что дело не в том, что показывают, дело в том, каков результат...», — сказал режиссер.

Михалков подчеркнул, что наивно думать, что если что-то не показывают в кино, значит этого нет. Проблеме надо смотреть в лицо, а не закрывать глаза на нее, добавил он.

В июне режиссер Александр Сокуров призвал председателя правления Союза кинематографистов РФ поспособствовать разрешению показа фильмов, которые подверглись цензуре.

Ранее Михалков предупредил об изменениях в прокате зарубежного кино.

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