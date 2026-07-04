Актер и музыкант Иван Макаревич на фестивале «В кругу семьи» одним из главных впечатлений детства назвал поездки в лагерь «Остров сокровищ». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Он вспомнил, что бывал там не менее шести лет: сначала как ребенок, а затем уже в роли вожатого.

«Мы каждый раз в пять или шесть утра ездили на прополку. Воровали тонну моркови или капусты. Потрясающе. Я такой больше не ел никогда моркови, если честно», — поделился артист.

Макаревич отметил, что «Остров сокровищ» помог ему социализироваться, а позже работа вожатым научила находить общий язык с детьми.

«Плюс, конечно, мое времяпрепровождение у бабушки на огороде. У меня у дяди была голубятня. Я с голубями очень много тусовался, очень много и люблю их до сих пор», — добавил он.

Также актер вспомнил вкусный бабушкин салат из огурцов, помидоров и сметаны, который навсегда остался в его памяти.

Фестиваль «В кругу семьи» проходит в Ярославле при поддержке государственной корпорации «Ростех», ПАО «Банк ПСБ» и Правительства Ярославской области

Ранее сообщалось, что на фестивале «В кругу семьи» состоится мировая премьера.