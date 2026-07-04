Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Культура

Макаревич о детстве: «Воровали тонну моркови — и это было потрясающе!»

Актер Иван Макаревич признался, что воровал морковь на прополке в лагере
PREMIER

Актер и музыкант Иван Макаревич на фестивале «В кругу семьи» одним из главных впечатлений детства назвал поездки в лагерь «Остров сокровищ». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Он вспомнил, что бывал там не менее шести лет: сначала как ребенок, а затем уже в роли вожатого.

«Мы каждый раз в пять или шесть утра ездили на прополку. Воровали тонну моркови или капусты. Потрясающе. Я такой больше не ел никогда моркови, если честно», — поделился артист.

Макаревич отметил, что «Остров сокровищ» помог ему социализироваться, а позже работа вожатым научила находить общий язык с детьми.

«Плюс, конечно, мое времяпрепровождение у бабушки на огороде. У меня у дяди была голубятня. Я с голубями очень много тусовался, очень много и люблю их до сих пор», — добавил он.

Также актер вспомнил вкусный бабушкин салат из огурцов, помидоров и сметаны, который навсегда остался в его памяти.

Фестиваль «В кругу семьи» проходит в Ярославле при поддержке государственной корпорации «Ростех», ПАО «Банк ПСБ» и Правительства Ярославской области

Ранее сообщалось, что на фестивале «В кругу семьи» состоится мировая премьера.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!