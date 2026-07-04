В Европе не состоялись концерты Ay Yola из-за отказа в визах: «Были два солд‑аута»

Российская фолк-группа Ay Yola рассказала о сорвавшихся гастролях в Европе из-за проблем с визами. Об этом музыкальный коллектив сообщил РИА Новости.

Ay Yola пришлось отменить концерты, несмотря на высокий интерес публики.

«На все концерты билеты были распроданы. В Софии два дня подряд — два солд‑аута», — рассказали участники группы.

Из-за визовых трудностей коллектив не смог попасть в Болгарию, Германию и Венгрии. В качестве официальной причины отказа в визах артистам назвали соображения безопасности. Единственным европейским выступлением, которое группе удалось провести, стал концерт в Сербии.

Музыканты понадеялись, что когда-нибудь все-таки смогут приехать к своим европейским поклонникам. Они отметили: «А так, мы уже выступали во многих странах: и в Монголии, и в Турции».

Ay Yola — трио из Уфы, где вместе выступают отец и дочь Руслан и Адель Шайхитдиновы, а также заслуженный артист Башкортостана Ринат Рамазанов. Их песня Homay, исполненная на башкирском языке, стала мировым хитом в начале апреля. В частности, композиция заняла первое место в музыкальном чарте Apple Music на Украине.

Ранее сообщалось об отмене концерта Николая Носкова в Москве.