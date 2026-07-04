Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Культура

Бурунов осадил журналистку после вопроса о женитьбе: «Мы не настолько близки»

Актер Сергей Бурунов твердо дал понять прессе, что не будет говорить о свадьбе
СТС

Актер Сергей Бурунов резко пресек вопрос журналистки, которая задала ему прямолинейный вопрос о личной жизни. Об этом сообщает «Пятый канал».

Корреспондентка спросила у Бурунова на открытии летней террасы ресторана О2 Restaurant: «Не умудрился ли он еще жениться?». После чего актер твердо дал понять, что не намерен поднимать подобные темы с малознакомыми людьми.

«Мы не настолько с вами близки, чтобы я обсуждал такие темы. Я не уполномочен это комментировать», — сказал он.

При этом Бурунов все же отметил, что, по его мнению, крепкий и счастливый брак способен преобразить мужчину в лучшую сторону.

СМИ также раскрывают, что сейчас Сергей Бурунов не одинок: он встречается с девушкой уже более полугода. При этом сам актер предпочитает не выносить личную жизнь на публику. Известно лишь, что избранница поддерживает его, помогает ему следить за стилем и образом жизни.

Недавно Бурунов сделал селфи с 80 тысячами гостей дня рождения Цоя. Выступление музыкантов «Кино» в «Лужниках» состоялось 21 июня — в день, когда солисту коллектива Виктору Цою исполнилось бы 64 года. Со сцены звучал восстановленный голос артиста.

Ранее Бурунов «офигел» с концерта Канье Уэста

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!