Бурунов осадил журналистку после вопроса о женитьбе: «Мы не настолько близки»

Актер Сергей Бурунов твердо дал понять прессе, что не будет говорить о свадьбе

Актер Сергей Бурунов резко пресек вопрос журналистки, которая задала ему прямолинейный вопрос о личной жизни. Об этом сообщает «Пятый канал».

Корреспондентка спросила у Бурунова на открытии летней террасы ресторана О2 Restaurant: «Не умудрился ли он еще жениться?». После чего актер твердо дал понять, что не намерен поднимать подобные темы с малознакомыми людьми.

«Мы не настолько с вами близки, чтобы я обсуждал такие темы. Я не уполномочен это комментировать», — сказал он.

При этом Бурунов все же отметил, что, по его мнению, крепкий и счастливый брак способен преобразить мужчину в лучшую сторону.

СМИ также раскрывают, что сейчас Сергей Бурунов не одинок: он встречается с девушкой уже более полугода. При этом сам актер предпочитает не выносить личную жизнь на публику. Известно лишь, что избранница поддерживает его, помогает ему следить за стилем и образом жизни.

Недавно Бурунов сделал селфи с 80 тысячами гостей дня рождения Цоя. Выступление музыкантов «Кино» в «Лужниках» состоялось 21 июня — в день, когда солисту коллектива Виктору Цою исполнилось бы 64 года. Со сцены звучал восстановленный голос артиста.

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