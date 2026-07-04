Поперечный о своем отсутствии в клипе Shaman: «Либо не предатель, либо недостаточно хорош»

Комик Поперечный заявил, что отпросился от участия в клипе Shaman про иноагентов

Стендап-комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) в новом выпуске YouTube-шоу «Слишком поздно» отреагировал на новый клип Shaman «Россия‑мама», где певец использовал лица иностранных агентов.

Поперечный заявил, что считает не очень уместным использовать лица людей без их согласия и заставлять их «петь». При этом комик в ироничной манере добавил: «Но как же меня смешит, когда представляю, как Shaman печатает все эти фотографии в копицентре».

Также юморист отметил, что в ролике Shaman нет его фотографии.

«На самом деле меня там не было, потому что я отпросился по семейным обстоятельствам. Либо в глазах Shaman я не тяну на предателя родины, что хорошая новость. Либо даже для него я недостаточно хорош, а это [плохо], потому что для него достаточно хорош даже лед на озере», — сказал стендапер.

Кроме того, Поперечный пошутил о «непредсказуемости судьбы»: теперь, по его словам, у лидера Little Big Ильи Прусикина (признан в РФ иностранным агентом) есть коллаборация с Shaman.

«Хотя мы все думали, что первым будет [Юрий] Музыченко», — подытожил комик.

В конце мая Shaman (Ярослав Дронов) опубликовал новую песню «Россия-мама», в котором «заставил» иноагентов петь с ним песню о России. По сюжету клипа Дронов предстает в образе детектива, расследующего дело.

Под его подозрение попадают журналист Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом), комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) и другие личности, признанные иноагентами в России. В какой-то момент их фотографии «оживают» и начинают петь вместе с Shaman о России.

Ранее комик-иноагент высказался о Собчак – «на стольких же стульях пытается усидеть».