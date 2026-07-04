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В России разыскивают старшего сына Юрия Шевчука

SHOT: старший сын Шевчука Петр объявлен в розыск в России из-за долга по кредиту
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Судебные приставы разыскивают старшего сына лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука Петра из-за задолженности по кредиту в размере 14 тыс. рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал отмечает, что взыскать средства не получается, поскольку у 38-летнего мужчины не осталось никакого имущества в России. Петр Шевчук покинул страну в период мобилизации. Сначала он направился в Грузию, где зарабатывал на жизнь как диджей и моушен‑дизайнер.

В 2023-м мужчина начал распродавать все, что успел накопить: от крупной мебели до мелочей вроде увлажнителя воздуха, одежды для собаки, комнатных растений и использованных акриловых красок. Всего он продал вещей на примерно $3 тыс. (около 232 тыс. рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru»).

В июле того же года Шевчук-младший перебрался на постоянное место жительства в Аргентину, где теперь обустраивается в Буэнос‑Айресе.

Shot подчеркивает, что в России по-прежнему сохраняются активы Юрия Шевчука. Музыкант владеет квартирой площадью 258 кв.м. на Моховой улице в Санкт‑Петербурге за примерно 80 млн рублей и ООО «РОК-ГРУППА ДДТ». СМИ сообщают, что после СВО на деятельности компании Шевчук заработал порядка 6,5 млн рублей.

Ранее писательница Улицкая избавилась от всего имущества в России.

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