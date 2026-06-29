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Писательница Улицкая избавилась от всего имущества в России

SHOT: писательница Людмила Улицкая продала три квартиры в России
Евгений Одиноков/РИА Новости

Писательница Людмила Улицкая (признана в РФ иностранным агентом) распродала недвижимость в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Улицкая заработала более 100 миллионов рублей с продажи недвижимости. Речь идет о трех квартирах: трехкомнатной в престижном ЖСК «Советский писатель» площадью 61 кв. м (ее оценивают в 30 миллионов рублей), трехкомнатной площадью 91 кв. м в том же районе (42 миллиона рублей) и четырехкомнатной площадью 103 кв. м (46 миллионов рублей).

Как отмечает SHOT, у Улицкой сохранилось ИП с заблокированными банковскими счетами с 2024 года. Утверждается, что она также хранит вклад в российских банках в размере более 1,1 миллиона рублей.

Людмила Улицкая — первая женщина — лауреатка премии «Русский Букер» (2001), автор романов «Медея и ее дети», «Казус Кукоцкого», «Даниэль Штайн, переводчик», «Лестница Якова» и других.

Писательница была включена в список иностранных агентов 2 марта 2024 года. В Минюсте уточнили, что причиной для подобного решения стало участие в качестве респондента на площадках, которые предоставляются иноагентами и иностранными СМИ, а также высказывания против СВО и пропаганда ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее Минюст раскрыл сумму на счетах Макаревича (признан в РФ иностранным агентом).

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