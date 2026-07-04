«Да ладно? Подумай еще!»: Тодоренко поймала Топалова на том, что он не помнит цвет ее глаз

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась на реалити‑шоу «Ставка на любовь» историей о том, как ее супруг Влад Топалов не смог вспомнить цвет ее глаз. Выпуск вышел 3 июля на телеканале «Пятница!».

По словам Тодоренко, когда она была беременна и они уже год прожили вместе, Топалова спросили о цвете ее глаз. Тогда певец неуверенно ответил: «Карие?», на что певица удивилась: «Да ладно? Подумай еще! Ты полтора года смотришь мне в глаза!» Телеведущая пошутила, что сейчас, к счастью, муж уже выучил этот цвет.

Блогер Таня Авдеева призналась, что ее супруг Леша Янгер, спустя четыре года совместной жизни, не смог вспомнить имя ее бабушки, хотя сама она была названа в честь родственницы. По словам Авдеевой, Янгер забывал даже дату рождения их сына.

В то же время муж Анны Хилькевич Артур Мартиросян до сих пор в деталях помнит, как выглядела будущая жена на первом свидании. Он признался, что актриса пришла в платье и красных замшевых мокасинах. Мартиросян даже вспомнил свои мысли в тот вечер: «Красные мокасины… Вот этот армянин встретил свою малышку».

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