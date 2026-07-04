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«Да ладно? Подумай еще!»: Тодоренко поймала Топалова на том, что он не помнит цвет ее глаз

Телеведущая Тодоренко призналась, что Топалов не смог назвать цвет ее глаз
Телеканал «Пятница!»

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась на реалити‑шоу «Ставка на любовь» историей о том, как ее супруг Влад Топалов не смог вспомнить цвет ее глаз. Выпуск вышел 3 июля на телеканале «Пятница!».

По словам Тодоренко, когда она была беременна и они уже год прожили вместе, Топалова спросили о цвете ее глаз. Тогда певец неуверенно ответил: «Карие?», на что певица удивилась: «Да ладно? Подумай еще! Ты полтора года смотришь мне в глаза!» Телеведущая пошутила, что сейчас, к счастью, муж уже выучил этот цвет.

Блогер Таня Авдеева призналась, что ее супруг Леша Янгер, спустя четыре года совместной жизни, не смог вспомнить имя ее бабушки, хотя сама она была названа в честь родственницы. По словам Авдеевой, Янгер забывал даже дату рождения их сына.

В то же время муж Анны Хилькевич Артур Мартиросян до сих пор в деталях помнит, как выглядела будущая жена на первом свидании. Он признался, что актриса пришла в платье и красных замшевых мокасинах. Мартиросян даже вспомнил свои мысли в тот вечер: «Красные мокасины… Вот этот армянин встретил свою малышку».

Ранее Тодоренко и Топалов раскрыли трудности в воспитании троих детей

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