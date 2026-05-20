Тодоренко и Топалов раскрыли трудности в воспитании троих детей

Телеведущая Тодоренко заявила, что ее дети требуют внимания по своему возрасту

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются при воспитании своих троих детей. Слова супругов передал kp.ru.

По словам Топалова, многодетным родителям особенно важно уделять одинаковое внимание всем своим детям. Музыкант назвал умение делать так, чтобы каждому из наследников хватило внимания, трудной задачей.

«Мы как родители должны обеспечить их любовью так, чтобы дети понимали: они для нас очень важны. Разумеется, никто из них не должен чувствовать, что один ребенок важнее или любимее другого», — объяснил певец.

Тодоренко подчеркнула, что каждый ребенок требует внимания по своему возрасту.

«Пока быстрые переключения с подгузников младшего на школьную проектную работу старшего даются мне непросто, но мы привыкаем жить по новым правилам: меняем традиции, уклад, адаптируемся в новом семейном формате», — раскрыла телеведущая.

Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в 2019 году. Свадьба знаменитостей состоялась в итальянском городе Сорренто. В декабре 2018-го у пары родился первенец — Михаил. В июле 2022 года телеведущая родила второго сына Мирослава. В сентябре 2025-го в семье артистов появился на свет третий сын, которого назвали Федор.

